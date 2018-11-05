Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент наполягає на збільшенні фінансування, аби більша кількість населення могла скористатись програмою

Президент Петро Порошенко наполягає на збільшенні фінансування програми безкоштовних ліків. Про це заявила представник президента України у Верховній раді, народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценко, президент наполягає на збільшенні фінансування, аби більша кількість населення могла скористатись програмою.

"Президент підтримує збільшення у бюджеті коштів на безкоштовні ліки. Президент наполягає на підвищенні коштів для того, щоб більша кількість населення могла скористатись програмою", - заявила парламентар.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України назвали області, в яких медичні установи краще публікують дані про ліки, які були куплені за рахунок бюджету. Таким чином, за висновком Міністерства охорони здоров'я, інформацію щотижня оновлюють у: Донецькій області - 92% лікарень; Житомирській області - 94%; Закарпатській області - 95%.

Як писало РБК-Україна, за інформацією підрозділів охорони здоров'я в областях, вже понад 6,6 млн українців скористалися програмою "Доступні ліки". Так, з квітня 2017 року, коли почала працювати програма "Доступні ліки", українці отримали ліки за 26,5 млн рецептів.

Додамо, в кінці серпня Міністерство охорони здоров'я назвало перелік безкоштовних ліків для українців, які лікуються на стаціонарі. До нього увійшли 427 ліків від поширених хвороб, що завдають найбільшої шкоди здоров'ю людей.