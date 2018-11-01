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В Минздраве рассказали, в каких областях лучше информируют о наличии бесплатных лекарств

Новости » Общество    01.11.2018 - 16:36
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Информацию о наличии бесплатных лекарств чаще всего обновляют в Донецкой, Закарпатской и Житомирской областях

В Министерстве здравоохранения Украины назвали области, в которых медицинские учреждения лучше публикуют данные о лекарствах, которые были куплены за счет бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Таким образом, по заключению Минздрава, сделанного на основе аналитики ресурса "Є ліки", информацию еженедельно обновляют в:

  • Донецкой области - 92% больниц;
  • Житомирской области - 94%;
  • Закарпатской области - 95%.

Отметим, что в Минздраве проанализировали данные одной тысячи больниц из 19 областей Украины, которые сотрудничают с ресурсом "Є ліки". К проекту было приобщено 1101 украинское медучреждение.

"Ежегодно государство выделяет почти 6 млрд гривен на закупку лекарств на национальном уровне. Еще почти столько же денег тратится на закупку лекарств на местах - из областного, местного и больничного бюджета. При этом пациенты часто платят за свое лечение, поскольку не знают, что могут рассчитывать на лекарства, купленные государством. Именно поэтому необходимо, чтобы больницы доносили к пациентам актуальную информацию об имеющихся лекарствах", - говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве рассказали, в каких областях лучше информируют о наличии бесплатных лекарств

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины предусмотрел возможность бесплатной вакцинации в частных клиниках.

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