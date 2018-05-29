Порошенко надеется на создание антикоррупционного суда до выборов президента

Будет завершено создание инфраструктуры органов, которые борются с коррупцией

Президент Петр Порошенко надеется, что до следующих выборов Главы государства в Украине будет завершено создание инфраструктуры органов, которые борются с коррупцией. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

"У нас до президентских выборов остался еще почти год и я очень надеюсь, что нам удастся завершить создание в полном объеме антикоррупционной инфраструктуры, которой, хочу подчеркнуть, не имеет ни одна страна мира", - сказал он на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Республики Германия.

Президент отметил, что гордится тем фактом, что именно по его инициативе в Украине была создана независимая, беспристрастная антикоррупционная инфраструктура - Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура. Также было создано Национальное агентство по предотвращению коррупции, внедрена система электронного декларирования, через которую сейчас 1 млн 200 тысяч государственных служащих и людей, которые получают денежное обеспечение из государственного бюджета, отчитываются о своих доходах и доходах.

Он выразил надежду на завершение процесса создания Антикоррупционного суда и подчеркнул, что делает для этого все от него зависящее. "Сейчас парламент рассматривает почти две тысячи поправок, которые были поданы к этому законопроекту, но я выражаю искреннее пожелание, что парламент сможет принять соответствующий законопроект, и мы сможем начать процесс создания антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году этот процесс будет завершен, и Украина будет иметь антикоррупционный суд", - добавил президент.

Напомним, как сообщалось ранее, президент заявил, что процесс создания Высшего антикоррупционного суда Украины должен стартовать в июле.