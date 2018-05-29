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Порошенко сподівається на створення антикорупційного суду до виборів президента

НовиниПолітика    29.05.2018 - 17:06
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Буде завершено створення інфраструктури органів, які борються з корупцією

Президент Петро Порошенко сподівається, що до наступних виборів Глави держави в Україні буде завершено створення інфраструктури органів, які борються з корупцією. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайте глави держави.

"У нас до президентських виборів залишився ще майже рік і я дуже сподіваюся, що нам вдасться завершити створення в повному обсязі антикорупційної інфраструктури, якої, хочу підкреслити, не має жодна країна світу", - сказав він на спільній прес-конференції з Федеральним президентом Республіки Німеччина.

Президент зазначив, що пишається тим фактом, що саме за його ініціативи в Україні була створена незалежна, неупереджена антикорупційна інфраструктура - Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Також було створено Національне агентство по запобіганню корупції, впроваджена система електронного декларування, через яку зараз 1 млн 200 тисяч державних службовців і людей, які отримують грошове забезпечення з державного бюджету, звітують про свої доходи та доходи.

Він висловив надію на завершення процесу створення Антикорупційного суду і підкреслив, що робить для цього все від нього залежне. "Зараз парламент розглядає майже дві тисячі поправок, які були подані до цього законопроекту, але я висловлюю щире побажання, що парламент зможе прийняти відповідний законопроект, і ми зможемо розпочати процес створення антикорупційного суду вже в липні цього року. І в цьому році цей процес буде завершено, і Україна буде мати антикорупційний суд", - додав президент.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, президент заявив, що процес створення Вищої антикорупційного суду України повинен стартувати в липні.

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Теги публікації: Порошенко Петро, НАБУ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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