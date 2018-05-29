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Интервью

Порошенко: создание антикоррупционного суда должно стартовать в июле

НовостиПолитика    29.05.2018 - 15:42
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко выступает за скорейшее принятие закона об антикоррупционном суде

Процесс создания Высшего антикоррупционного суда Украины должен стартовать в июле. Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Парламент рассматривает почти 2 тысячи поправок к законопроекту об антикоррупционном суде. Я высказываю пожелание, чтобы парламент смог его принять, и мы сможем начать процесс создания антикоррупционного суда уже в июле этого года. И в этом году этот процесс будет завершен. Украина будет иметь антикоррупционный суд. Я являюсь большим оптимистом в этой сфере ", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада продолжит рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде 5 июня.  

"Народные депутаты замедляют процесс, но этой новой политической институции быть. Окончательная версия будет согласована с международными партнерами. В июне Украина должна проголосовать, а я должен подписать этот важный законопроект", - заявлял Порошенко.

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Теги публикации: Порошенко Петр, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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