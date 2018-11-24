Фото: Петр Порошенко и Раймондс Вейонис (president.gov.ua)

Встреча президентов проходит в Мариинском дворце

Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на его странице в Twitter.

Отметим, Порошенко встретил Вейониса на крыльце Мариинского дворца, после чего президенты обошли почетный караул. В завершение официальной церемонии встречи караул прошел маршем.

На сайте президента сообщается, что Порошенко и Вейонис проведут встречу в формате "с глазу на глаз". По завершении состоятся украинско-латвийские переговоры под председательством лидеров обеих стран. По итогам переговоров состоится встреча с представителями средств массовой информации.

Напомним, в ходе вчерашних переговоров Порошенко со словацким лидером Андреем Киской стороны скоординировали позиции о недопущении строительства "Северного потока-2".

Кроме того, Порошенко распорядился запустить авиационный рейс из Ужгорода в Киев в 2018 году.

"Я поставил задачу, чтобы в этом году у нас состоялся первый рейс, который свяжет Ужгород и Киев. Спасибо президенту (Киске, - ред.), что он пообещал ускорить выдачу этих документов со словацкой стороны", - заявил Порошенко.

Отметим, для полноценной работы аэропорта в Ужгороде нужно разрешение Братиславы, так как самолеты заходят здесь на посадку с воздушного пространства Словакии.