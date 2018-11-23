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Порошенко и Киска скоординировали позиции о недопущении строительства "Северного потока-2"

Новости » Политика    23.11.2018 - 17:43
Порошенко и Киска скоординировали позиции о недопущении строительства "Северного потока-2"
Фото: Петр Порошенко и Андрей Киска (twitter.com/poroshenko)

Украина и Словакия и в дальнейшем будет координировать свои действия по этому вопросу

Президент Украины Петр Порошенко и президент Словакии Андрей Киска скоординировали позиции относительно недопущения строительства "Северного потока-2". Об этом Порошенко сообщил в ходе брифинга в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, диалог Украины и Словакии происходит по разным направлениям. В частности, он сообщил, что сейчас проблем в отношениях между странами нет, а с точки зрения экономического сотрудничества, Порошенко констатировал, что рост товарооборота между странами произошло уже на 36% в первом полугодии.

"Мы провели переговоры по координации наших усилий по недопущению строительства абсолютно политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2" и констатируем, что мы имеем совершенно общую позицию относительно него и в дальнейшем твердо намерены координировать свои действия", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам госсекретаря США Майка Помпео, Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2"

Кроме того, посол США в ЕС Гордон Сондленд заявлял, что у президента США Дональда Трампа есть много инструментов для того, чтобы остановить газопровод "Северный поток-2".

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Новости Украины Порошенко ПетрАндрей КискаСеверный поток-2
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