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Порошенко распорядился запустить первый рейс из Ужгорода в Киев в 2018 году

Новости » Политика    23.11.2018 - 17:51
Порошенко распорядился запустить первый рейс из Ужгорода в Киев в 2018 году
Фото: Петр Порошенко и Андрей Киска (twitter.com/poroshenko)

Порошенко и Киска обсудили вопросы скорейшего запуска аэропорта "Ужгород"

Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу запустить первый рейс из Ужгорода в Киев уже в 2018 году. Об этом глава государства сообщил в ходе совместного брифинга с президентом Словакии Андреем Коской в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, вопрос скорейшего запуска аэропорта "Ужгород" обсуждался в ходе встречи с Коской.

"Мы договорились, что мы ускорим процедуры получения международных разрешительных документов. Омелян (министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, - ред.) проинформировал, что они должны быть в ближайшее время оформлены в ЕС. Я поставил задачу, чтобы в этом году у нас состоялся первый рейс, который свяжет Ужгород и Киев. Спасибо президенту (Киске, - ред.), что он пообещал ускорить выдачу этих документов со словацкого стороны", - заявил Порошенко.

Напомним, в 2017 году Европейский союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который на тот момент уже больше года не принимал регулярные рейсы. Как отмечалось, из-за близкого расположения к границе со Словакией, самолеты, выполняя взлет и посадку, нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года. На данный момент Украэрорух прилагает максимум усилий, чтобы аэродром получил современное и безопасное оборудование.

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