Фото: Петро Порошенко і Раймондс Вейонис (president.gov.ua)

Зустріч президентів проходить в Маріїнському палаці

Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду на його сторінці в Twitter.

Зазначимо, Порошенко зустрів Вейоніса на ґанку Маріїнського палацу, після чого президенти обійшли почесний караул. На завершення офіційної церемонії зустрічі караул пройшов маршем.

На сайті президента повідомляється, що Порошенко і Вейоніс проведуть зустріч у форматі "віч-на-віч". По завершенні відбудуться українсько-латвійські переговори під головуванням лідерів обох країн. За підсумками переговорів відбудеться зустріч з представниками засобів масової інформації.

Нагадаємо, в ході вчорашніх переговорів Порошенка зі словацьким лідером Андрієм Кіскою сторони скоординували позиції про недопущення будівництва "Північного потоку-2".

Крім того, Порошенко розпорядився запустити авіаційний рейс з Ужгорода до Києва в 2018 році.

"Я поставив завдання, щоб цього року у нас відбувся перший рейс, який зв'яже Ужгород та Київ. Дакую президенту (Кісці, - ред.), що він пообіцяв прискорити видачу цих документів зі словацької сторони", - заявив Порошенко.

Відзначимо, для повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді потрібен дозвіл Братислави, так як літаки заходять тут на посадку з повітряного простору Словаччини.