ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко розпочав зустріч з президентом Латвії

Новини » Політика    24.11.2018 - 12:03
Порошенко розпочав зустріч з президентом Латвії
Фото: Петро Порошенко і Раймондс Вейонис (president.gov.ua)

Зустріч президентів проходить в Маріїнському палаці

Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду на його сторінці в Twitter.

Зазначимо, Порошенко зустрів Вейоніса на ґанку Маріїнського палацу, після чого президенти обійшли почесний караул. На завершення офіційної церемонії зустрічі караул пройшов маршем.

Порошенко розпочав зустріч з президентом Латвії

На сайті президента повідомляється, що Порошенко і Вейоніс проведуть зустріч у форматі "віч-на-віч". По завершенні відбудуться українсько-латвійські переговори під головуванням лідерів обох країн. За підсумками переговорів відбудеться зустріч з представниками засобів масової інформації.

Нагадаємо, в ході вчорашніх переговорів Порошенка зі словацьким лідером Андрієм Кіскою сторони скоординували позиції про недопущення будівництва "Північного потоку-2".

Крім того, Порошенко розпорядився запустити авіаційний рейс з Ужгорода до Києва в 2018 році.

"Я поставив завдання, щоб цього року у нас відбувся перший рейс, який зв'яже Ужгород та Київ. Дакую президенту (Кісці, - ред.), що він пообіцяв прискорити видачу цих документів зі словацької сторони", - заявив Порошенко.

Відзначимо, для повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді потрібен дозвіл Братислави, так як літаки заходять тут на посадку з повітряного простору Словаччини.

Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму
Новини України Порошенко ПетроЛатвияРаймонд Вейонис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся