Порошенко и Меркель проводят встречу тет-а-тет

Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель находится с визитом в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель проводят встречу тет-а-тет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, сегодня, 1 ноября, в Киеве началась встреча Порошенко и Меркель, которая находится с визитом в Украине. Сейчас проходит встреча в формате тет-а-тет, после которой запланированы украинско-немецкие переговоры под председательством двух лидеров.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по мнению экспертов, украинским властям не удастся получить какое-либо решение или гарантию от Германии по газопроводу "Северный поток-2" в ходе визита Меркель в Киев.

Кроме того, РБК-Украина писало, что одна из целей визита Меркель в Украину - оценка главных игроков на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

Как сообщалось, Порошенко на переговорах с Меркель обсудит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

Добавим, сегодня в Киеве из-за визита Меркель с 11:00 до 20:00 возможны ограничения движения транспорта, в частности, в центральной части города.