Порошенко та Меркель проводять зустріч віч-на-віч

Фото: Петро Порошенко та Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель перебуває з візитом у Києві

Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель проводять зустріч віч-на-віч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, сьогодні, 1 листопада, у Києві розпочалася зустріч Порошенка та Меркель, яка перебуває з візитом в Україні. Наразі проходить зустріч у форматі віч-на-віч, після якої заплановані українсько-німецькі переговори під головуванням двох лідерів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на думку експертів, українській владі не вдасться отримати будь-яке рішення або гарантію від Німеччини по газопроводу "Північний потік-2" у ході візиту Меркель до Києва.

Крім того, РБК-Україна писало, що одна з цілей візиту Меркель в Україну - оцінка головних гравців на президентських і парламентських виборах у 2019 році.

Як повідомлялося, Порошенко на переговорах з Меркель обговорить інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, ситуацію на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря та Керченській протоці.

Додамо, сьогодні в Києві через візит Меркель з 11:00 до 20:00 можливі обмеження руху транспорту, зокрема, в центральній частині міста.