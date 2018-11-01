У ході візиту Меркель Україна не отримає ніякого рішення від ФРН по "Північному потоку-2"

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Аналітики відзначають, що "Північний потік-2" для ФРН має стратегічний інтерес, тому його будівництву не можна перешкодити

Експерти сумніваються, що українській владі вдасться отримати будь-яке рішення або гарантію від Німеччини по газопроводу "Північний потік-2" у ході візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до Києва. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Візит Меркель в Україну: чого очікувати від зустрічей канцлера ФРН з українською владою".

Так, новий газопровід - ще одне гостре питання для України в трикутнику "Росія-Німеччина-Україна". У матеріалі наголошується, що якщо російський "Газпром" добудує до 2020 року другу гілку "Північного потоку" в акваторії Балтійського моря, Україна може не тільки втратити 2-3 млрд доларів плати за транзит російського газу по своїй території, але і фактично втратити свою газотранспортну систему.

У зв'язку з цим українська сторона намагається переконати Німеччину, що "Північний потік-2" зовсім не економічний, як запевняють Кремль і "Газпром", а небезпечний політичний проект, який фінансується РФ, який ставить під загрозу енергонезалежність усієї Європи.

"Позиція Німеччини щодо цього досить стримана. У Берліні усвідомлюють, що транзит російського газу в Європу через Україну має для Києва стратегічне значення... Виходячи із заявленої повістки переговорів від АП, тема "Північного потоку-2" буде підніматися на зустрічі з Меркель і сьогодні. Втім, експерти сумніваються, що українській владі вдасться отримати будь-яке рішення або гарантію від ФРН у ході візиту Меркель", - сказано в статті.

Директор Інституту світової політики Євген Магда зазначає, що цю гарантію Німеччина не може дати одноосібно.

"Цю гарантію Німеччина не може дати одноосібно. Це може дати Росія - чи буде вона прокачувати через українську ГТС певний обсяг газу чи ні. Але вона цю гарантію найближчим часом не дасть", - прогнозує він.

Аналітик "Українського інституту майбутнього" Ігар Тишкевич переконаний, що з огляду на те, що "Північний потік-2" для Німеччини має стратегічний інтерес, його будівництву не можна перешкодити.

"Німеччина зацікавлена ​​в якихось формальних гарантіях з боку "Газпрому", що певне перекачування через територію України буде. Таке обговорення з українською стороною, швидше за все, буде з категорії: вельмишановна пані Меркель, будь ласка, не будуйте "Північний потік". На що відповідь: "Хлопці, ми його все одно побудуємо, однак про вас постараємося не забути", - вважає він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко обговорив з представниками урядової делегації держсекретарів міністерств Німеччини реалізацію проекту "Північний потік-2" і ризики, які він створює для безпеки в Європі.

Як писало РБК-Україна раніше, "Північний потік-2" підриває стабільність у Європі, про що заявили в місії США в Європейському союзі. "Північний потік-2" підриває загальну енергетичну безпеку та стабільність у Європі, надаючи Росії ще один інструмент політичного стримування європейських країн, особливо України", - відзначали у відомстві.