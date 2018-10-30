Порошенко и Меркель обсудят интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Фото: Ангела Меркель и Петр Порошенко (president.gov.ua)

Меркель посетит Украину 1 ноября

Президент Украины Петр Порошенко на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что 1 ноября Порошенко проведет переговоры с Меркель, которая будет находиться с визитом в Украине. Стороны обсудят актуальные вопросы, в частности, шаги по усилению партнерства.

"Важное внимание в ходе переговоров уделят ситуации на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе. Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги для обеспечения реализации минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС. Отметим, предстоящий визит федерального канцлера Германии в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.

Напомним, вчера, 29 октября, Меркель подтвердила отказ баллотироваться в пятый раз на должность канцлера. Кроме того, она не будет претендовать на пост главы Христианско-демократического союза Германии.

Данное решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен 28 октября. ХДС показал первый результат, но сильно потерял в поддержке.