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Порошенко констатировал рост количества граждан, эмигрировавших из Украины

Новости » Общество    31.10.2018 - 16:57
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Более 200 тысяч украинцев в 2017 году не вернулись из-за границы

В этом году количество украинцев, выехавших за рубеж, выросло на 10-15%. Об этом в среду, 31 октября, во время встречи с представителями бизнеса сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, согласно статистике 2017 года, разница между количеством людей, выехавших и вернувшихся составляет чуть более 200 тыс.

"Поэтому цифры, которыми пугали нас, что у нас миллион, два-три в год - это неправда. Тенденция растет - да, в 2018 году на 10-15% выезжает больше. Но у нас есть время, чтобы обеспечить нормальные условия для украинской рабочей силы", - заявил президент.

В контексте этого Порошенко отметил важность поднятия уровня заработных плат в Украине.

"Рынок труда должен быть конкурентоспособным не со средней Азией, а с Европейским моюзом", - заявил гарант.

Он также сообщил, что в Украине сейчас от 4,5 млн человек работает на минимальную заработную плату.

Напомним, недавно в Министерстве семьи, труда и соцполитики Польши заявили, что на четверть уменьшилось количество заявлений о намерении относительно трудоустройства граждан Украины.

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