Порошенко констатував ріст кількості громадян, які емігрували з України  

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Понад 200 тисяч українців не повернулися з-за кордону в 2017 році

Цього року кількість українців, які виїхали за кордон, зросла на 10-15%. Про це у середу, 31 жовтня, під час зустрічі із представниками бізнесу повідомив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, згідно зі статистикою 2017 року, різниця між кількістю людей, які виїхали і які повернулися складає трохи більше 200 тис.

"Тому цифри, якими лякали нас, що у нас мільйон, два-три на рік - це неправда. Тенденція зростає, так, у 2018 році на 10-15% виїжджає більше. Але у нас є час, щоби забезпечити нормальні умови для української робочої сили", - заявив президент.

У контексті цього Порошенко наголосив на важливості підняття рівня заробітних плат в Україні.

"Ринок праці має бути конкурентноздатними не з середньою Азією, а з Європейським союзом", - заявив гарант.

Він також повідомив, що в Україні зараз від 4,5 млн людей працює на мінімальну заробітну плату.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві сім'ї, праці та соцполітики Польщі заявили, що на чверть зменшилась кількість заяв про намір щодо працевлаштування громадян України.