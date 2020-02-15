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Порошенко: команда Зеленского боится обидеть Путина

Новости » Политика     15.02.2020 - 13:51
Порошенко: команда Зеленского боится обидеть Путина
Фото: Петр Порошенко (пресс-служба)

Порошенко считает, что власть много декларирует о курсе в НАТО и ЕС, но мало что для этого делает

Новая власть публично поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, впрочем, мало что делает для этого в практической плоскости. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Газета Выборча", передает "Главком".

"По моей инициативе курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию записан в Конституции, чтобы никто не осмелился его изменить. Новые представители власти декларируют, что они за НАТО, но мало что делают, чтобы достичь этой цели. Интеграция с Альянсом - это ежедневная тяжелая работа над реформированием страны. А они даже не поехали на недавний саммит НАТО в Лондоне, потому что были очень заняты", - сказал Порошенко.

По мнению Порошенко, команда президента Владимира Зеленского боится обидеть Владимира Путина.

"Я стараюсь не критиковать новую команду, а давать ей советы. Когда они отказались от поездки в Лондон, я внес в парламент проект постановления о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО - дорожной карты полного членства. Не надо бла-бла-бла, что вы за Альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС", - убежден Порошенко.

Как писало РБК-Украина, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский предложил идею секторального разведения сил на Донбассе.

Кроме того, на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский рассказал детали о ситуации вокруг первого звонка российскому лидеру Владимиру Путину.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОПорошенко Петр
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