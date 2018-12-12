Порошенко ініціював компенсацію збитків "Укрпошти" для доставки пенсій

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент закликав припинити закриття поштових відділень у селах

Президент України Петро Порошенко ініціював внесення до Держбюджету 500 млн гривень, які би компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook президента.

Порошенко наголосив, що необхідно припинити закриття поштових відділень у селах, і особливо у віддалених.

"Треба забезпечити їх підтримку за рахунок загального балансу "Укрпошти". Я ініціював внесення до Держбюджету 500 млн грн, які би компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій", - сказав президент.

Також Порошенко наказав припинити звільнення листонош.

"На сьогоднішній день 500 млн грн дозволять забезпечити і відповідне підвищення заробітної платні, і захистити листонош. Бо це непросто доставка пенсій, доставка газет. Можливо для людини похилого віку - це єдиний зв'язок зі світом", - зазначив президент.

Порошенко закликав міністра інфраструктури Володимиира Омеляна проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош.

Ми маємо припинити закриття поштових відділень у селах, і особливо у віддалених селах. Треба забезпечити їх підтримку за рахунок загального балансу "Укрпошти". Я ініціював внесення до Держбюджету 500 млн грн, які би компенсували збитки "Укрпошти" для доставки пенсій. Також наказую припинити звільнення листонош. На сьогоднішній день ці 500 млн грн дозволять забезпечити і відповідне підвищення заробітної платні, і захистити листонош. Бо це непросто доставка пенсій, доставка газет. Можливо для людини похилого віку - це єдиний зв'язок зі світом Закликав Міністра інфраструктури проконтролювати питання із доставкою пенсій, збереженням відділень пошти та забезпеченням зарплат листонош. Я від своїх вимог не відступлюсь. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Раніше Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення, і проблем з доставкою пенсій не буде.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав у парламент на розгляд у другому читанні, передбачено відшкодування для ПАТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій.