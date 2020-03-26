Порошенко: главная задача власти - дать защиту врачам и финансовую поддержку людям

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

По его словам, страна оказалась абсолютно неготовой к кризису, связанным с распространением коронавируса

Срочное перераспределение средств госбюджета для обеспечения медицинских учреждений средствами защиты и медоборудованием, а также сотрудничество с международными финансовыми организациями для спасения экономики Украины - это те задачи, которые немедленно необходимо выполнить власти. Об этом после заседания координационного совета в парламенте заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Первое, что нужно - перераспределить средства бюджета, для того чтобы дать средства Министерству здравоохранения для подготовки ударной волны коронавируса в Украине. Она находится еще в начале. Вторая позиция – убрать любые барьеры по введению оборудования и лекарств из-за границы. Не только и не столько в рамках международной помощи, а для того чтобы все кто желает сегодня помочь государству имели возможность это сделать. Создать "зеленый коридор" на таможне, создать были возможности по транспортировке грузов", - отметил Порошенко.

Он также убежден, что необходимо определить перечень и конкретные больницы - кто и в чем нуждается.

"Не только искусственные аппараты вентиляции легких, не только защитные костюмы, не только лекарства, а все что необходимо. Посмотреть размещение, подготовиться для того, чтобы переоборудовать больницу в случае разного увеличения количества больных, чтобы иметь возможность предоставить соответствующую, адекватную, государственную ответ", - добавил Петр Порошенко.

Также политик убежден, что следует максимально привлечь средства международных финансовых организаций.

"Как председатель партии "Европейская солидарность" впервые принимаю участие в заседании согласительного совета потому, что ситуация, которая сейчас складывается в стране, является чрезвычайной и страна требует чрезвычайных действий. С чем связана чрезвычайность ситуации? Подчеркиваю, не с эпидемией коронавируса. Украине де-факто повезло. В Украине де-факто было два месяца для того, чтобы, глядя на развитие событий не только в Китае, а в Испании, Италии, Франции, Германии, в США подготовиться к бедствию коронавируса. Подготовка должна быть в том, чтобы обеспечить страну антисептиками, аппаратами ИВЛ, подготовить кровати в реанимационных отделениях, закупить оборудование", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, сегодня страна оказалась абсолютно неготовой и три месяца для этого было больше чем достаточно.

"Сегодня усилиями - как и в 2014 году - всей страны мы должны защитить людей. В первую очередь защитить врачей, которые героически сейчас работают над тем, чтобы спасти жизни людей. А врачи сегодня не имеют защитных масок, нет антивирусных очков, защитных костюмов. И де-факто они идут, чтобы с огромным риском заболеть, спасая людей", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 26 марта на совещании фракций Верховной рады и руководства Кабинета министров принято решение о создание антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Ранее координационный штаб для предупреждения коронавирус создали в Офисе генпрокурора.

По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздраве поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.