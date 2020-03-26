В Украине создадут антикризисный штаб противодействия коронавирусу

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК - Украина)

Штаб возглавит премьер-министр Денис Шмигаль

На совещании фракций Верховной рады и руководства Кабинета министров принято решение о создании антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков по итогам совещания глав фракций и правительства 26 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, антикризисный штаб возглавит премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Была озвучена конструктивная позиция премьер-министра. Было принято решение создать антикризисный штаб во главе именно с премьер-министром. Ведь он именно тот человек, который как никто отвечает за борьбу с коронавирусом. Парламент в этом плане полностью готов учавствовать и помогать", - сообщил спикер ВР.

Напомним, ранее координационный штаб для предупреждения распространению коронавируса создали в Офисе генпрокурора.

По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине и мире - в материале РБК-Украина.