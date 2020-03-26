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Порошенко: головне завдання влади - дати захист лікарям та фінансову підтримку людям

Новини » Політика     26.03.2020 - 12:39
Порошенко: головне завдання влади - дати захист лікарям та фінансову підтримку людям
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

За його словами, країна виявилася абсолютно неготовою до кризи, спричинену поширенням коронавірусу

Терміновий перерозподіл коштів держбюджету для забезпечення медичних закладів засобами захисту і медобладнанням, а також співпраця з міжнародними фінансовими організаціями для порятунку економіки України - це ті завдання, які негайно необхідно виконати владі. Про це після засідання координаційної ради в парламенті заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Перше що треба - перерозподілити кошти бюджету, для того аби дати кошти Міністерству охорони здоров’я для підготовки ударної хвилі коронавірусу в Україні. Вона знаходиться ще на початку. Друга позиція – прибрати будь-які бар’єри по заведенню обладнання і ліків з за кордону. Не тільки та не стільки в рамках міжнародної допомоги, а для того щоб всі хто бажає на сьогодні допомогти державі мали можливість це зробити. Створити "зелений коридор" на митниці, створити можливості щодо транспортування вантажів", - зазначив Порошенко.

Він також переконаний, що необхідно визначити перелік і конкретні лікарні - хто і чого потребує.

"Не лише штучні апарати вентиляції легенів, не лише захисні костюми, не лише ліки, а все що необхідно. Подивитися розміщення, підготуватися для того, щоб переобладнати лікарні у випадку різного збільшення кількості хворих, аби мати можливість надати відповідну, адекватну, державну відповідь", - додав Петро Порошенко.

Також політик переконаний, що слід максимально залучити кошти міжнародних фінансових організацій.

"Як голова партії "Європейська солідарність" вперше беру участь у засідання погоджувальної ради тому, що ситуація, яка зараз складається в країні, є надзвичайною і країна потребує надзвичайних дій. З чим пов’язана надзвичайність ситуації? Наголошую, не з епідемією коронавірусу. Україні де-факто пощастило. В Україні де-факто було два місяці для того, щоб, дивлячись на розвиток подій не лише в Китаї, а в Іспанії, Італії, Франції, Німеччині, у США підготуватися до лиха коронавірусу. Підготовка має бути в тому, щоб забезпечити країну антисептиками, апаратами ШВЛ, підготувати ліжка в реанімаційних відділеннях, закупити оснащення", - наголосив Порошенко.

За його словами, сьогодні країна виявилася абсолютно неготовою і три місяці для цього було більше ніж достатньо.

"Сьогодні зусиллями - як і у 2014 році - всієї країни ми маємо захистити людей. В першу чергу захистити лікарів, які героїчно зараз працюють над тим, щоб врятувати життя людей. А лікарі сьогодні не мають ні захисних масок ні антивірусних окулярів ні захисних костюмів. І де-факто йдуть, щоб з величезним ризиком захворіти самі рятують людей", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 26 березня на нараді фракцій Верховної ради та керівництва Кабінету міністрів прийнято рішення про створення антикризового штабу щодо протидії поширенню коронавірусу.

Раніше координаційний штаб для попередження коронавірусу створили в Офісі генпрокурора.

За останніми даними, в Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом та 5 смертей від інфекції. Також в МОЗ надійшло 183 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

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