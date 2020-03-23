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Офис генпрокурора создал координационный штаб для предупреждения коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 14:57
Офис генпрокурора создал координационный штаб для предупреждения коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По результатам совещания у генерального прокурора было принято решение о создании координационного штаба

Сегодня, 23 марта, Офис генерального прокурора обнародовал данные о создании координационного штаба для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в органах прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, по результатам совещания у генерального прокурора Ирины Венедиктовой, было принято решение о создании координационного штаба с целью осуществления контроля за проведением мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Задачей штаба является обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мер в органах прокуратуры, а также оптимизации работы Офиса генпрокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

Напомним, в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни. Емец считает, что Украине не смогли принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус.

Также, президент Владимир Зеленский на заседании глав ОГА и мэров городов заявил, что не исключает введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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