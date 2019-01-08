Порошенко присвоил Филарету звание "Герой Украины"

Фото: Порошенко и Филарет (facebook.com/petroporoshenko)

Президент отметил вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь

Президент Украины Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету звание "Герой Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко в Facebook.

Глава государства, в частности, отметил вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент.

Ранее патриарх Филарет заявлял, что Константинополь в будущем может признать Православную церковь Украины (ПЦУ) патриархатом, "так как это большая церковь".

Напомним, патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объеденительном соборе 15 декабря. Он отметил, что это было не очень сложно, поскольку его цель - создать единственную в Украине православную церковь.

"И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я уступил этим. Потому что если бы я не уступил, мы не достигли бы объединение и не получили бы томоса об автокефалии украинской церкви", - сказал он.