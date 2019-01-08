ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко присвоил Филарету звание "Герой Украины"

Новости » Политика    08.01.2019 - 20:39
Порошенко присвоил Филарету звание "Герой Украины"
Фото: Порошенко и Филарет (facebook.com/petroporoshenko)

Президент отметил вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь

Президент Украины Петр Порошенко присвоил патриарху Филарету звание "Герой Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко в Facebook.

Глава государства, в частности, отметил вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь.

"Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание "Герой Украины", - написал президент.

Порошенко присвоил Филарету звание &quot;Герой Украины&quot;

Ранее патриарх Филарет заявлял, что Константинополь в будущем может признать Православную церковь Украины (ПЦУ) патриархатом, "так как это большая церковь".

Напомним, патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объеденительном соборе 15 декабря. Он отметил, что это было не очень сложно, поскольку его цель - создать единственную в Украине православную церковь.

"И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я уступил этим. Потому что если бы я не уступил, мы не достигли бы объединение и не получили бы томоса об автокефалии украинской церкви", - сказал он.

Порошенко: томос укрепит религиозную свободу и мир в Украине Порошенко вручил Варфоломею государственную награду
Новости Украины Порошенко Петр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь