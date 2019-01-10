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Порошенко і Філарет візьмуть участь у подячному молебні

Новини » Політика    10.01.2019 - 11:52
Порошенко і Філарет візьмуть участь у подячному молебні
Фото: Порошенко і Філарет (facebook.com/petroporoshenko)

Подячний молебень відбудеться з нагоди отримання томосу

Президент України Петро Порошенко та патріарх Філарет сьогодні, 10 січня, візьмуть участь у подячному молебні в одному із храмів Рівного. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Рівненської єпархії.

Так, молебень відбудеться з нагоди отримання томосу про автокефалію ПЦУ.

"У Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне відбудеться подячний молебень з нагоди отримання томоса про автокефалію та утворення Православної церкви України. Богослужіння, участь у якому візьме президент України Петро Порошенко, очолить святійший патріарх Філарет", - сказано у повідомленні.

Вказано, що у цей день для поклоніння будуть виставлені кіоти з частками мощей святого великомученика Пантелеймона, великомучениці Варвари та Києво-Печерських святих.

Здолбунівська районна держадміністрація також повідомляє, що сьогодні під час перебування Порошенка у Здолбунівському районі у Свято-Петро-Павлівському храмі ПЦУ міста Здолбунів буде відслужено подячний молебень з нагоди отримання томоса про автокефалію.

Нагадаємо, раніше Порошенко присвоїв патріархові Філарету звання "Герой України". Глава держави, зокрема, відзначив внесок патріарха в боротьбу за українську помісну церкву.

Як писало РБК-Україна раніше, патріарх Філарет пояснив, чому він зняв свою кандидатуру під час обрання митрополита на Об'єднавчому соборі 15 грудня. За його словами, це було не дуже складно, оскільки його мета - створити єдину в Україні православну церкву.

Додамо, томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) 9 січня 2019 року підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.

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