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Филарет объяснил, почему снял свою кандидатуру на Объединительном соборе

Новости » Общество    22.12.2018 - 13:36
Филарет объяснил, почему снял свою кандидатуру на Объединительном соборе
Фото: патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Если бы Филарет не снял свою кандидатуру, церковь не получила бы томоса

Патриарх Филарет объяснил, почему он снял свою кандидатуру во время избрания митрополита на Объединительном соборе 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью'ю Филарета "Радіо Свобода".

Как отметил Филарет, это было не очень сложно, поскольку его цель - создать единую в Украине православную церковь.

"И ради этой цели, то есть ради единой украинской православной церкви, я поступлился этим. Потому что если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили бы томоса об автокефалии украинской церкви", - сказал он.

Филарет также опроверг заявление, которое сделал митрополит Луцкий и Волынский Михаил о том, что его шантажировали и требовали снять кандидатуру.

"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Так. Для того, чтобы сохранить единство. Потому что если бы этого единства не было бы, то не было бы Собора", - добавил Филарет.

Напомним, 15 декабря, Объединительный собор избрал митрополита Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избран предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук вселенского патриарха Варфоломея.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце сентября - начале октября 2018 года, относительное большинство украинцев (30%) считали, что возглавить Единую поместную церковь должен был патриарх Филарет (УПЦ КП).

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