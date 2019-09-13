Порошенко допросили по ПриватБанку и инциденту в Керченском проливе

Бывшего президента Украины Петра Порошенко допросили по делам о национализации "ПриватБанка" и захвате украинских моряков в Керченском проливе. Об этом он заявил журналистам после допроса.

В частности, Порошенко связал допрос по национализации "ПриватБанка" с обысками у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Кроме того, сегодня задавали вопросы по моряках, по Керченскому проливу. Им недостаточно решения Международного трибунала, признавшего правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем… Государственное бюро расследований проводит расследование в части правомерности, имеет ли право Украина защищать свое водное пространство", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело в отношении Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Дело было открыто по решению Соломенского райсуда Киева.

Кроме того, на этой неделе стало известно, что ГБР завело дело в отношении Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат. Речь идет о затягивании назначения судей, в результате чего им необоснованно выплатили около 380 млн гривен.