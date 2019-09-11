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ГБР завело дело в отношении Порошенко из-за судейских зарплат

Новости » Политика    11.09.2019 - 12:31
ГБР завело дело в отношении Порошенко из-за судейских зарплат
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко проверяют на причастность к безосновательной выплате зарплат судьям

Государственное бюро расследований (ГБР) завело дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Сообщается, что уголовное производство зарегистрировано 3 июля. Порошенко и других должностных лиц проверяют в связи с затягиванием назначения судей на должности, в результате чего им безосновательно начислялась зарплата, хотя они не осуществляли правосудие. В частности, Порошенко якобы мог длительное время не подписывать указы о назначении судей в нарушение ст. 80 закона о судоустройстве и статусе судей.

Также сообщается, что, по данным Государственной судебной администрации, судьям без судейских полномочий было выплачено почти 338 млн гривен. В своем решении суд дал следователям ГБР доступ к документам Государственной судебной администрации по размеру начисленного и выплаченного судейского вознаграждения.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

Отметим, вчера Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБР.

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