Порошенка допитали щодо ПриватБанку та інциденту в Керченській протоці

Колишнього президента України Петра Порошенка допитали у справах про націоналізацію "ПриватБанку" і захоплення українських моряків у Керченській протоці. Про це він заявив журналістам після допиту.

Зокрема, Порошенко пов'язав допит щодо націоналізації "ПриватБанку" з обшуками у екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

"Крім того, сьогодні задавали питання по моряків, по Керченській протоці. Їм недостатньо рішення Міжнародного трибуналу, який визнав правоту України у праві користуватися українською Керченською протокою та українським Азовським морем... Державне бюро розслідувань проводить розслідування в частині правомірності, чи має право Україна захищати свій водний простір", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальну справу стосовно Порошенка і колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Справу було відкрито за рішенням Солом'янського райсуду Києва.

Крім того, цього тижня стало відомо, що ДБР завело справу стосовно Порошенка та інших посадових осіб через суддівських зарплат. Мова йде про затягування призначення суддів, у результаті чого їм безпідставно виплатили близько 380 млн гривень.