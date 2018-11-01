Порошенко 3-4 ноября посетит Турцию с официальным визитом

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

3 ноября в Стамбуле под председательством Порошенко и Эрдогана состоится заседание Стратегического совета высокого уровня

Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября 2018 года посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, 3 ноября в Стамбуле под председательством Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится заседание Стратегического совета высокого уровня, в ходе которого запланировано обсуждение сотрудничества между странами. Кроме того, Порошенко и Эрдоган проведут отдельные переговоры.

В Турции Порошенко также откроет мемориальную доску на бывшем здании дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах, посетит Стамбульский университет и откроет выставку архивных документов, посвященную 100-летию российско-турецких дипломатических отношений.

Порошенко также посетит Анталию, где примет участие в церемонии инаугурации Консульства Украины в Анталии и центра культуры "Украинский дом".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко в ноябре посетит Турцию по приглашению Эрдогана.

Добавим, ранее сообщалось, что Эрдоган пригласил Порошенко в Турцию на заседание Стратегического совета высокого уровня.