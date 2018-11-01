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Порошенко 3-4 листопада відвідає Туреччину з офіційним візитом

Новини » Політика    01.11.2018 - 11:27
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

3 листопада у Стамбулі під головуванням Порошенка та Ердогана відбудеться засідання Стратегічної ради високого рівня

Президент України Петро Порошенко 3-4 листопада 2018 року відвідає Туреччину з офіційним візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, 3 листопада у Стамбул під головуванням Порошенка та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана відбудеться засідання Стратегічної ради високого рівня, у ході якого заплановано обговорення співпраці між країнами. Крім того, Порошенко та Ердоган проведуть окремі переговори. 

У Туреччині Порошенко також відкриє меморіальну дошку на колишній будівлі дипломатичної місії УНР в 1919-1922 роках, відвідає Стамбульський університет та відкриє виставку архівних документів, присвячену 100-річчю українсько-турецьких дипломатичних відносин.

Порошенко також відвідає Анталію, де візьме участь у церемонії інаугурації Консульства України в Анталії та центру культури "Український дім".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко у листопаді відвідає Туреччину на запрошення Ердогана.

Додамо, раніше повідомлялося, що Ердоган запросив Порошенко до Туреччини на засідання Стратегічної ради високого рівня.

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