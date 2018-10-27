Порошенко у листопаді відвідає Туреччину на запрошення Ердогана

Фото: Реджеп Таїп Ердоган та Петро Порошенко (president.gov.ua)

Ердоган запросив українського президента на засідання Ради стратегічного співробітництва Туреччина-Україна

Президент України Петро Порошенко відвідає з офіційним візитом Туреччину на запрошення президента країни Реждепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Anadolu.

Зазначається, що 3 листопада в Анкарі відбудеться сьоме засіданні Ради стратегічного співробітництва високого рівня Туреччина-Україна, у якому візьме участь Порошенко.

"Президент України Петро Порошенко в суботу, 3 листопада, прибуде з офіційним візитом до Туреччини”, - сказавно у повідомленні.

Дипломатичні джерела в Анкарі повідомляють, що також участь в зустрічі візьмуть представники Меджлісу кримськотатарського народу.

Сторони обговорять питання підписання угоди про вільну торгівлю, зміцнення безпеки і боротьби з тероризмом. Також планується детально проаналізувати ситуацію з кримськими татарами та порушеннями їх прав з боку окупаційної російської влади.

Нагадаємо, у серпні РБК-Україна повідомляло, що президент Республіки Туреччина Реджеп Таїп Ердоган запросив президента України Петра Порошенка до Анкари на засідання Стратегічної ради високого рівня.