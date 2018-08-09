Порошенко: в 2018 году в Украине построят общежития для 23 тыс. военных

Порошенко назвал строительство общежитий для военных одним из приоритетов

До конца 2018 года в Украине построят общежития для 23 тыс. военных-контрактников. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита на один из заводов госконцерна "Укроборонпром", сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, строительство общежитий для украинских военных-контрактников находится среди первых приоритетов.

"Помните, когда была проведена спецконфискация 1,5 млрд долларов, которые были украдены у народа Украины предыдущей властью? Я сказал, что эти деньги буду работать на Украину, на ее народ, на ее оборону, на ее армию. До конца этого года у нас будут общежития почти для 23 тыс. украинских военнослужащих-контрактников", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко назвал строительство общежитий для военнослужащих самым масштабным за всю историю Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, по словам главы государства, сейчас в Украине идет строительство 155 общежитий для военных.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин инициирует изменения в законодательство об обеспечении военных жильем.