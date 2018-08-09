Порошенко: у 2018 році в Україні побудують гуртожитки для 23 тис. військових

Порошенко назвав будівництво гуртожитків для військових одним із пріоритетів

До кінця 2018 року в Україні побудують гуртожитки для 23 тис. військових-контрактників. Про це заявив президент України Петро Порошенко у ході візиту на один із заводів держконцерну "Укроборонпром", повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, будівництво гуртожитків для українських військових-контрактників знаходиться серед перших пріоритетів.

"Пам’ятаєте, коли було проведено спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, які були вкрадені у народа України попередньою владою? Я сказав, що ці гроші буду працювати на Україну, на її народ, на її оборону, на її армію. До кінця цього року ми будемо мати гуртожитки майже для 23 тис. українських військовослужбовців-контрактників", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко назвав будівництво гуртожитків для військовослужбовців наймасштабнішим за всю історію Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, за словами глави держави, наразі в Україні триває будівництво 155 гуртожитків для військових.

Зазначимо, раніще РБК-Україна також повідомляло, що Кабмін ініціює зміни до законодавства про забезпечення військових житлом.