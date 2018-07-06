Порошенко назвал строительство общежитий для военных самым масштабным за всю историю ВСУ

Сейчас идет строительство 155 общежитий для военных в 21 области

Президент Украины Петр Порошенко назвал строительство общежитий для военнослужащих самым масштабным за всю историю Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Порошенко написал в Тwitter.

Так, Порошенко сообщил, что сейчас продолжается строительство 155 общежитий для военных в 21 области по всей Украине.

"Строительство 184 общежитий нового образца для 23 тыс. военных - наиболее масштабное строительство за всю историю ВСУ", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство предлагает урегулировать вопрос обеспечения жильем военных, которые ранее проживали на оккупированных территориях.

В частности, предлагается предоставить военным право на обеспечение жильем без учета соответствующей нормы. Как альтернатива, военные могут получить единоразовую денежную компенсацию. Кроме того, предлагается, выделять военным жилье по новому месту службы и при этом не учитывать право на пользование помещениями, которые были предоставлены ранее.