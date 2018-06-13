Кабмин предлагает урегулировать обеспечение военнослужащих-переселенцев жильем

Отметим, на сегодня законодательством не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных Крыма и районов Донбасса. В частности, наличие у них права собственности на жилье на оккупированных территориях ограничивает их в получении жилья для постоянного проживания по новому месту службы или пребывания на квартирном учете, поскольку передача жилого помещения на оккупированной территории, определенному законодательством органу невозможна.

При воспроизведении полностью или части информационного материала, опубликованного на портале «РБК-Украина» (www.rbc.ua), необходимо обязательно указывать имя автора (при наличии) и источник заимствования. Интернет-ресурсам запрещено воспроизводить информационные материалы «РБК-Украина» без активной и открытой для поисковых систем гиперссылки на www.rbc.ua, которая должна быть размещена в самом тексте, не ниже второго абзаца. Фотографии, изображения принадлежат их правообладателям. Редакция портала может не разделять точку зрения авторов и не несет за их материалы ответственность. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. (А) - этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

© LLC "UBT", 2006-2018