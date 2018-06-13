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Кабмин предлагает урегулировать обеспечение военнослужащих-переселенцев жильем

НовостиПолитика    13.06.2018 - 12:05
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Кабмин инициирует изменения в законодательство об обеспечении военных жильем  

Кабинет министров Украины предлагает урегулировать вопрос обеспечения военнослужащих, которые ранее проживали на оккупированных территориях. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, на сегодня законодательством не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных Крыма и районов Донбасса. В частности, наличие у них права собственности на жилье на оккупированных территориях ограничивает их в получении жилья для постоянного проживания по новому месту службы или пребывания на квартирном учете, поскольку передача жилого помещения на оккупированной территории, определенному законодательством органу невозможна.

Изменениями предлагается закрепить:

  • право на обеспечение жильем без учета нормы о предоставлении жилья или денежной компенсации один раз в течение всего времени прохождения военной службы;
  • право на обеспечение жильем по новому месту службы или пребывания (проживания) без учета прав на пользование предоставленными ранее помещениями;
  • право на обеспечение жилыми помещениями с учетом предыдущего времени пребывания на квартирном учете в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины.

 

Фото: текст законопроекта

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие получат более 180 современных общежитий.

 

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, переселенцы, военные, жилье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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