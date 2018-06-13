Кабмин предлагает урегулировать обеспечение военнослужащих-переселенцев жильем

Кабмин инициирует изменения в законодательство об обеспечении военных жильем
Кабинет министров Украины предлагает урегулировать вопрос обеспечения военнослужащих, которые ранее проживали на оккупированных территориях. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, на сегодня законодательством не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных Крыма и районов Донбасса. В частности, наличие у них права собственности на жилье на оккупированных территориях ограничивает их в получении жилья для постоянного проживания по новому месту службы или пребывания на квартирном учете, поскольку передача жилого помещения на оккупированной территории, определенному законодательством органу невозможна.
Изменениями предлагается закрепить:
Фото: текст законопроекта
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военнослужащие получат более 180 современных общежитий.