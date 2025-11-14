У Порошенка та в СН хочуть заборонити деяким заброньованим виїзд з України

Федієнко повідомив, що разом із колегами зареєстрував законопроєкт, який встановить тимчасову заборону на виїзд за межі України "до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації" для українців, які мають бронювання від мобілізації.

Проте дія документа поширюється не на всіх заброньованих абсолютно, а тільки для тих, кого забронювали відповідно до абзаців другого та третього пункту 4 частини першої статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Тобто мова йде про людей, які працюють у критично важливих для забезпечення потреб Збройних сил та Сил оборони України, або у критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення підприємствах, в установах і організаціях.

"Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції. Фактично законопроєкт хоче усунути ситуацію, коли людина формально "критично важлива", але перебуває за кордоном", - пояснив нардеп.

Як уточнила Фріз, заборона пошириться тільки на тих заброньованих на критичних підприємствах, хто порушив правила військового обліку (не оновив вчасно дані), але може отримати пільгове бронювання надалі, терміном на 45 днів, коли запрацює законопроєкт 13335.

"Заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються, як гарантовані державою на період бронювання", - запевнила нардепка.

Хто серед авторів законопроєкту

Законопроєкт, судячи за списком його співавторів, розробляли одразу три політичні сили - провладна "Слуга народу" та опозиційні "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Хто в списку співавторів: