Поразки на полі бою та провал мобілізації докорінно змінюють інформпростір РФ, - ISW

Поразки в Харківській області та Лимані у поєднанні з неспроможністю ефективно провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Спонсоровані Кремлем ЗМІ та російські мілблогери - відома спільнота, що складається з російських військових кореспондентів, колишніх довірених осіб і націоналістів - невдоволені втратою Лимана і водночас критикують бюрократичні провали часткової мобілізації у РФ", - зазначили фахівці.

В ISW вказують, що пропагандисти пояснюють поразку навколо Лимана й у Харківській області нездатністю командування належним чином забезпечити та посилити війська РФ на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни проти України.

Пропагандисти критикували Путіна

Американські аналітики підкреслили, що деякі гості сильно відредагованих кремлівських телевізійних шоу, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення президента Росії Володимира Путіна анексувати чотири українські області перед тим, як захистити їхні адмінкордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності РФ коли-небудь повністю окупувати ті території.

"Пропагандисти вже не приховують свого розчарування проведенням часткової мобілізації, часто обговорюючи незаконний призов деяких чоловіків і звертаючи увагу на такі проблеми, як алкоголізм серед новомобілізованих", - інформують в Інституті вивчення війни.

За даними фахівців, пропагандисти сумніваються, що мобілізація створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

Плутанина в інформаційному просторі РФ

В ISW наголосили, що поразка біля Лимана спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід від Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.