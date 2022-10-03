Поражения на поле боя и провал мобилизации коренным образом меняют информпространство РФ, - ISW

Поражения в Харьковской области и Лимане в сочетании с неспособностью эффективно провести частичную мобилизацию коренным образом меняют российское информационное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

"Спонсорированные Кремлем СМИ и российские милблогеры - известное сообщество, состоящее из российских военных корреспондентов, бывших доверенных лиц и националистов - недовольны потерей Лимана и в то же время критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации в РФ", - отметили специалисты.

В ISW указывают, что пропагандисты объясняют поражение вокруг Лимана и Харьковской области неспособностью командования должным образом обеспечить и усилить войска РФ на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в ходе войны против Украины.

Пропагандисты критиковали Путина

Американские аналитики подчеркнули, что некоторые гости сильно отредактированных кремлевских телевизионных шоу, вышедшие в эфир 1 октября, даже критиковали решение президента России Владимира Путина аннексировать четыре украинских области перед тем, как защитить их админграницы или даже линию фронта, выражая сомнения в способности РФ когда-либо либо полностью оккупировать те территории.

"Пропагандисты уже не скрывают своего разочарования проведением частичной мобилизации, часто обсуждая незаконный призыв некоторых мужчин и обращая внимание на такие проблемы как алкоголизм среди новомобилизованных", - информируют в Институте изучения войны.

По данным специалистов, пропагандисты сомневаются, что мобилизация создаст силы, необходимые для возобновления инициативы на поле боя, учитывая низкое качество российских резервов.

Путаница в информационном пространстве РФ

В ISW отметили, что поражение у Лимана повлекло даже больше путаницы и негатива в российском информационном пространстве, чем отход от Киева, острова Змеиный или даже Харькова.