Поражение на старте: Украина уступила Швейцарии в старте квалификации на ЧМ-2027
Мужская сборная Украины по баскетболу драматично уступила Швейцарии в первом матче преквалификации чемпионата мира-2027.
О результате матча сообщает РБК-Украина.
Украина начала квалификацию к чемпионату мира-2027
Матч состоялся 6 августа в швейцарском городе Фрибур на арене "Site Sportif Saint-Leonard".
Украинцы на протяжении поединка несколько раз выходили вперед, но удержать преимущество не удалось.
Решающим стал бросок Селима Фофана менее чем за секунду до финального свистка - 66:64. Последняя попытка украинской команды сравнять счет завершилась ошибочным броском Вячеслава Боброва.
Итак, в поединке, который до последней секунды держал в напряжении, победу вырвали хозяева - 66:64.
Напомним, предыдущий цикл наша национальная команда завершила неудачно, потеряв шансы выступить на Евробаскете-2025. Поэтому новый цикл борьбы "сине-желтые" начинают уже почти с самого низкого уровня европейской квалификации.
Состав команды и ключевые моменты
В старте на паркет вышли Тыртышник, Ткаченко, Бобров, Кравцов и Ковляр.
Особенно активными были Ковляр и Ткаченко, которые поддерживали результативность в критические моменты встречи.
Игра выдалась очень равной - ни одной из сторон не удавалось оторваться в счете.
Следующая игра - уже через три дня
Во втором туре украинцы встретятся со сборной Словакии. Матч состоится 9 августа в 17:00 по киевскому времени.
Этот поединок станет первым для нашей команды в статусе номинального хозяина - однако домашние матчи в этом цикле "сине-желтые" будут проводить в Риге (Латвия).
Напомним, что группа "А" состоит только из трех сборных: Украины, Швейцарии и Словакии.
Две лучшие команды выйдут в следующий раунд отбора, а последнее место опустится в низший дивизион континентального уровня.
Где смотреть матчи сборной Украины
Все поединки квалификации можно просматривать бесплатно в прямом эфире на платформе "Киевстар ТВ", которая является официальным транслятором матчей национальной команды. Также трансляция доступна на YouTube-канале FIBA.
Календарь следующих матчей сборной Украины в группе "А" квалификации ЧМ-2027:
- 9 августа, 17:00: Украина - Словакия
- 16 августа, 17:00: Украина - Швейцария
- 20 августа, 19:00: Словакия - Украина
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