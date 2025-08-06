Поражение на старте: Украина уступила Швейцарии в старте квалификации на ЧМ-2027

Мужская сборная Украины по баскетболу драматично уступила Швейцарии в первом матче преквалификации чемпионата мира-2027.

Украина начала квалификацию к чемпионату мира-2027

Матч состоялся 6 августа в швейцарском городе Фрибур на арене "Site Sportif Saint-Leonard".

Украинцы на протяжении поединка несколько раз выходили вперед, но удержать преимущество не удалось.

Решающим стал бросок Селима Фофана менее чем за секунду до финального свистка - 66:64. Последняя попытка украинской команды сравнять счет завершилась ошибочным броском Вячеслава Боброва.

Итак, в поединке, который до последней секунды держал в напряжении, победу вырвали хозяева - 66:64.

Напомним, предыдущий цикл наша национальная команда завершила неудачно, потеряв шансы выступить на Евробаскете-2025. Поэтому новый цикл борьбы "сине-желтые" начинают уже почти с самого низкого уровня европейской квалификации.

Состав команды и ключевые моменты

В старте на паркет вышли Тыртышник, Ткаченко, Бобров, Кравцов и Ковляр.

Особенно активными были Ковляр и Ткаченко, которые поддерживали результативность в критические моменты встречи.

Игра выдалась очень равной - ни одной из сторон не удавалось оторваться в счете.

Следующая игра - уже через три дня

Во втором туре украинцы встретятся со сборной Словакии. Матч состоится 9 августа в 17:00 по киевскому времени.

Этот поединок станет первым для нашей команды в статусе номинального хозяина - однако домашние матчи в этом цикле "сине-желтые" будут проводить в Риге (Латвия).

Напомним, что группа "А" состоит только из трех сборных: Украины, Швейцарии и Словакии.

Две лучшие команды выйдут в следующий раунд отбора, а последнее место опустится в низший дивизион континентального уровня.

Где смотреть матчи сборной Украины

Все поединки квалификации можно просматривать бесплатно в прямом эфире на платформе "Киевстар ТВ", которая является официальным транслятором матчей национальной команды. Также трансляция доступна на YouTube-канале FIBA.

Календарь следующих матчей сборной Украины в группе "А" квалификации ЧМ-2027: