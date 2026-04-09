Поразка Орбана на виборах змусить Фіцо змінити риторику щодо України та ЄС, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обіцяв продовжити антиєвропейську риторику у разі поразки на виборах свого соратника премʼєра Угорщини Віктора Орбана. Проте йому навряд чи вдасться це реалізувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання з посиланням на джерела, Словаччина сильно залежить від допомоги ЄС, а власна влада Фіцо є менш впевненою, ніж в Орбана. Тому прем'єр-міністру Словаччини буде важко виконувати свою функцію.
Як відомо, Фіцо підтримував вето Орбана на виділення 20 млрд євро допомоги Угорщині через корупційні скандали, що викликало занепокоєння серед інших держав-членів.
Проте якщо Орбан програє вибори, Фіцо доведеться "пом’якшити" свою антиєвропейську риторику, щоб зберегти доступ Словаччини до понад 90 млрд євро європейських кредитів, частина яких спрямована на підтримку України в умовах війни з Росією.
Обидва лідери - Орбан і Фіцо - раніше порушували неформальні правила ЄС, відвідуючи Москву після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та намагаючись зберегти постачання російської нафти й газу.
Проте Словаччина, отримуючи майже 19 млрд євро допомоги до 2027 року, змушена враховувати економічну реальність.
Аналітики зазначають, що Фіцо, навіть у разі ізоляції в ЄС, спробує балансувати між критикою ЄС і необхідністю зберегти членство Словаччини у блоці, особливо з огляду на очікувані загальні вибори у 2027 році, де його коаліція може не отримати більшості.
Таким чином, поразка Орбана на парламентських виборах в Угорщині може суттєво обмежити політичні амбіції Фіцо та змусити його відмовитися від відверто антиєвропейської позиції.
"Фіцо вже демонстрував свою здатність виживати раніше. Якщо його буде ізольовано, він спробує знайти баланс у кампанії між посиленням критики ЄС та наголосом на важливості членства Словаччини в блоці", - пише Bloomberg.
У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, результати яких можуть вплинути не лише на внутрішню політику країни, а й на її сусідів, зокрема Україну, а також на ситуацію в Євросоюзі.
У фактичному двобої зустрінуться провладна партія "Фідес" на чолі з чинним прем’єром Віктором Орбаном, відомим своїми антиукраїнськими та проросійськими поглядами, та опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр.
Орбан, який перебуває при владі вже 16 років, поставив на кон усю свою політичну кар’єру.
За даними журналістів-розслідувачів, на підтримку Орбана та "Фідес" працюють російські політтехнологи та військова розвідка.
А російський диктатор Володимир Путін особисто призначив відповідальним за операцію першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.
Що цікаво - останні опитування перед виборами показали розгромну перевагу опозиції.
Тим часом видання Politico пише, що Віктор Орбан вже готує план на випадок своєї поразки.
А в Брюсселі вже обговорюють кілька сценаріїв реагування на можливу нову перемогу Орбана на виборах. За даними ЗМІ, у ЄС розглядають щонайменше п’ять варіантів, які могли б не допустити блокування рішень усередині союзу.