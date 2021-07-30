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"Бронзовый" пловец Романчук вышел в финал ОИ на дистанции 1500 метров

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Пятница 30 июля 2021 15:31
"Бронзовый" пловец Романчук вышел в финал ОИ на дистанции 1500 метров Фото: украинский пловец Михаил Романчук (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл предварительный заплыв на 1500 метров вольным стилем. Таким образом, он вышел в финал Олимпийских игр в Токио с лучшим результатом (14:45.99).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

Следом за Романчуком расположились его главные конкуренты за золото - американец Роберт Финк (14:47.20), немец Флориан Велльброк (14:48.53) и итальянец Грегорио Пальтриньери (14:49.17).

Еще один украинец Сергей Фролов в своем заплыве финишировал на третьем месте (14:51.83) и также вышел в финал в этой дисциплине.

Отметим, что финальный заплыв на 1500 метров на Олимпиаде в Токио пройдет в 4:44 по-киевскому времени в воскресенье, 1 августа.

Напомним, пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем и пробился в полуфинал.

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