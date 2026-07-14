Поранення українців в Ормузькій протоці: з’явилася перша реакція МЗС

Україна засуджує атаки Ірану на нафтові танкери ОАЕ в Ормузькій протоці, через які дістали поранення двоє її громадян.
З такою заявою виступив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.
"Рішуче засуджуємо ракетні удари Ірану по нафтових танкерах ОАЕ в Ормузькій протоці, внаслідок яких постраждали двоє громадян України", - наголосив Сибіга.
За його словами, українські дипломатичні представництва в ОАЕ та Омані вже тісно співпрацюють із відповідними органами влади, щоб поранені українці отримали всю необхідну допомогу.
На цьому тлі Сибіга нагадав, що атаки на комерційне судноплавство є серйозною загрозою для регіональної стабільності, свободи судноплавства та глобальної енергетичної безпеки.
"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і повного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку", - підсумував глава МЗС України.
Нагадаємо, вночі 14 липня Іран атакував крилатими ракетами два танкери ОАЕ в Ормузькій протоці.
Згідно з останніми даними, один член екіпажу загинув, серед поранених - двоє громадян України.
В ОАЕ наголосили, що вважають атаку "відвертим нападом" і заявили про право відповісти на ескалацію.
Раніше РБК-Україна писало, що Вашингтон та Тегеран все ще намагаються домовитися, попри те, що ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється.
На тлі останніх подій у США оголосили, що не дозволять Ірану реалізувати свій план щодо ядерної зброї.
Окрім того, стало відомо, що Трамп збрехав про завершення переговорів з Тегераном.