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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ранение украинцев в Ормузском проливе: появилась первая реакция МИД

11:56 14.07.2026 Вт
2 мин
Сибига публично обратился к Ирану
aimg Юлия Капитонова
Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина осуждает атаки Ирана на нефтяные танкеры ОАЭ в Ормузском проливе, из-за которых получили ранения двое ее граждан.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.

"Решительно осуждаем ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе, в результате которых пострадали два гражданина Украины", - подчеркнул Сибига.

По его словам, украинские дипломатические представительства в ОАЭ и Омане уже тесно сотрудничают с соответствующими органами власти, чтобы раненые украинцы получили всю необходимую помощь.

На этом фоне Сибига напомнил, что атаки на коммерческое судоходство представляют серьезную угрозу для региональной стабильности, свободы судоходства и глобальной энергетической безопасности.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и полному возобновлению судоходства через Ормузский пролив", - подытожил глава МИД Украины.

Напомним, ночью 14 июля Иран атаковал крылатыми ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе.

Согласно последним данным, один член экипажа погиб, среди раненых - двое граждан Украины.

В ОАЭ подчеркнули, что считают атаку "откровенным нападением" и заявили о праве ответить на эскалацию.

Ранее РБК-Украина писало, что Вашингтон и Тегеран все еще пытаются договориться, несмотря на то, что ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется.

На фоне последних событий в США объявили, что не позволят Ирану реализовать свой план по ядерному оружию.

Кроме того, стало известно, что Трамп соврал о завершении переговоров с Тегераном.

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