Ранение украинцев в Ормузском проливе: появилась первая реакция МИД

"Решительно осуждаем ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе, в результате которых пострадали два гражданина Украины", - подчеркнул Сибига.

По его словам, украинские дипломатические представительства в ОАЭ и Омане уже тесно сотрудничают с соответствующими органами власти, чтобы раненые украинцы получили всю необходимую помощь.

На этом фоне Сибига напомнил, что атаки на коммерческое судоходство представляют серьезную угрозу для региональной стабильности, свободы судоходства и глобальной энергетической безопасности.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и полному возобновлению судоходства через Ормузский пролив", - подытожил глава МИД Украины.

Напомним, ночью 14 июля Иран атаковал крылатыми ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе.

Согласно последним данным, один член экипажа погиб, среди раненых - двое граждан Украины.

В ОАЭ подчеркнули, что считают атаку "откровенным нападением" и заявили о праве ответить на эскалацию.