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Поранення українців в Ормузькій протоці: з’явилася перша реакція МЗС

11:56 14.07.2026 Вт
2 хв
Сибіга публічно звернувся до Ірану
aimg Юлія Капітонова
Поранення українців в Ормузькій протоці: з’явилася перша реакція МЗС Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україна засуджує атаки Ірану на нафтові танкери ОАЕ в Ормузькій протоці, через які дістали поранення двоє її громадян.

З такою заявою виступив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Рішуче засуджуємо ракетні удари Ірану по нафтових танкерах ОАЕ в Ормузькій протоці, внаслідок яких постраждали двоє громадян України", - наголосив Сибіга.

За його словами, українські дипломатичні представництва в ОАЕ та Омані вже тісно співпрацюють із відповідними органами влади, щоб поранені українці отримали всю необхідну допомогу.

На цьому тлі Сибіга нагадав, що атаки на комерційне судноплавство є серйозною загрозою для регіональної стабільності, свободи судноплавства та глобальної енергетичної безпеки.

"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і повного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку", - підсумував глава МЗС України.

Нагадаємо, вночі 14 липня Іран атакував крилатими ракетами два танкери ОАЕ в Ормузькій протоці.

Згідно з останніми даними, один член екіпажу загинув, серед поранених - двоє громадян України.

В ОАЕ наголосили, що вважають атаку "відвертим нападом" і заявили про право відповісти на ескалацію.

Раніше РБК-Україна писало, що Вашингтон та Тегеран все ще намагаються домовитися, попри те, що ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється.

На тлі останніх подій у США оголосили, що не дозволять Ірану реалізувати свій план щодо ядерної зброї.

Окрім того, стало відомо, що Трамп збрехав про завершення переговорів з Тегераном.

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Іран Андрій Сибіга Близький Схід Ормузька протока
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