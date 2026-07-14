Поранення українців в Ормузькій протоці: з’явилася перша реакція МЗС

Україна засуджує атаки Ірану на нафтові танкери ОАЕ в Ормузькій протоці, через які дістали поранення двоє її громадян.

З такою заявою виступив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

"Рішуче засуджуємо ракетні удари Ірану по нафтових танкерах ОАЕ в Ормузькій протоці, внаслідок яких постраждали двоє громадян України", - наголосив Сибіга.

За його словами, українські дипломатичні представництва в ОАЕ та Омані вже тісно співпрацюють із відповідними органами влади, щоб поранені українці отримали всю необхідну допомогу.

На цьому тлі Сибіга нагадав, що атаки на комерційне судноплавство є серйозною загрозою для регіональної стабільності, свободи судноплавства та глобальної енергетичної безпеки.

"Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій і повного відновлення судноплавства через Ормузьку протоку", - підсумував глава МЗС України.

Нагадаємо, вночі 14 липня Іран атакував крилатими ракетами два танкери ОАЕ в Ормузькій протоці.

Згідно з останніми даними, один член екіпажу загинув, серед поранених - двоє громадян України.

В ОАЕ наголосили, що вважають атаку "відвертим нападом" і заявили про право відповісти на ескалацію.