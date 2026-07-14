Ранение украинцев в Ормузском проливе: появилась первая реакция МИД
Украина осуждает атаки Ирана на нефтяные танкеры ОАЭ в Ормузском проливе, из-за которых получили ранения двое ее граждан.
С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х.
"Решительно осуждаем ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам ОАЭ в Ормузском проливе, в результате которых пострадали два гражданина Украины", - подчеркнул Сибига.
По его словам, украинские дипломатические представительства в ОАЭ и Омане уже тесно сотрудничают с соответствующими органами власти, чтобы раненые украинцы получили всю необходимую помощь.
На этом фоне Сибига напомнил, что атаки на коммерческое судоходство представляют серьезную угрозу для региональной стабильности, свободы судоходства и глобальной энергетической безопасности.
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и полному возобновлению судоходства через Ормузский пролив", - подытожил глава МИД Украины.
Напомним, ночью 14 июля Иран атаковал крылатыми ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе.
Согласно последним данным, один член экипажа погиб, среди раненых - двое граждан Украины.
В ОАЭ подчеркнули, что считают атаку "откровенным нападением" и заявили о праве ответить на эскалацию.
Ранее РБК-Украина писало, что Вашингтон и Тегеран все еще пытаются договориться, несмотря на то, что ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется.
На фоне последних событий в США объявили, что не позволят Ирану реализовать свой план по ядерному оружию.
Кроме того, стало известно, что Трамп соврал о завершении переговоров с Тегераном.