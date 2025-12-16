ua en ru
Не поранених, а вбитих: Зеленський озвучив щомісячні втрати Росії у війні проти України

Вівторок 16 грудня 2025 13:31
UA EN RU
Не поранених, а вбитих: Зеленський озвучив щомісячні втрати Росії у війні проти України
Автор: Ірина Глухова

У війні проти України Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатів. Йдеться не про поранених військових, а саме загиблих.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін витрачає "близько 30 тисяч солдатських життів на фронті" в Україні кожного місяця.

"Не поранених. 30 тисяч щомісяця вбитих. Був місяць коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць - 31 тисяча. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті", - сказав президент.

Він додав, що додав "російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну байдуже - росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожне євро які вони втрачають".

Візит Зеленського до Нідерландів

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, президент України перебуває з візитом у Гаазі.

У нього запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема, із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, а також аудієнція з нідерландським королем Віллемом-Александром.

Втрати Росії у війні

За останніми даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 190 620 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.

