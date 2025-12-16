Не поранених, а вбитих: Зеленський озвучив щомісячні втрати Росії у війні проти України
У війні проти України Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч солдатів. Йдеться не про поранених військових, а саме загиблих.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів.
За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін витрачає "близько 30 тисяч солдатських життів на фронті" в Україні кожного місяця.
"Не поранених. 30 тисяч щомісяця вбитих. Був місяць коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць - 31 тисяча. У нас є відео з дронів, які підтверджують ці смерті", - сказав президент.
Він додав, що додав "російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну байдуже - росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожне євро які вони втрачають".
Візит Зеленського до Нідерландів
Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня, президент України перебуває з візитом у Гаазі.
У нього запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема, із премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, а також аудієнція з нідерландським королем Віллемом-Александром.
Втрати Росії у війні
За останніми даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 190 620 військових.
Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб.