Не раненых, а убитых: Зеленский озвучил ежемесячные потери России в войне против Украины

В войне против Украины Россия ежемесячно теряет около 30 тысяч солдат. Речь идет не о раненых военных, а именно погибших.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин тратит "около 30 тысяч солдатских жизней на фронте" в Украине каждый месяц.

"Не раненых. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян. Другой месяц - 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, которые подтверждают эти смерти", - сказал президент.

Он добавил, что добавил "российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно - россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждое евро которые они теряют".