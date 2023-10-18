Поранені в Україні "вагнерівці" почали прибувати в госпіталі Білорусі, - ЦНС

Найманців із колишньої ПВК "Вагнера" стали приймати госпіталі Білорусі. Вони надходять туди з пораненнями, які отримали на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

У відомчі госпіталі силових структур Білорусі почали прибувати на лікування поранені терористи зі складу розформованого "Вагнера".

Супровід пораненим надають представники військової розвідки ЗС РФ.

"Попередньо терористи отримали поранення на території України. Інформацію отримано від білоруського підпілля", - йдеться в повідомленні.

Колишні "вагнерівці" тренують бойовиків у Сирії

Зазначається, що окрім участі в агресії проти України, інструктори зі складу вже неіснуючої ПВК "Вагнера", які перебували в Білорусі, беруть активну участь у тренуванні бойовиків у Сирії.

Так, йдеться про навчання бойовиків ліванського угруповання "Хезболли" на військових базах у Сирії.

"Основне завдання передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе і ударних БПЛА зі скиданнями", - пише ЦНС.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Нагадаємо, у червні найманці російської ПВК "Вагнера" під керівництвом Євгена Пригожина здійснили спробу державного перевороту у РФ. Бойовикам вдалося взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, і вони рухалися на Москву, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком російським найманцям дозволили "переїхати" до РБ.

У серпні в Росії впав літак, на борту якого, ймовірно, був засновник ПВК "Вагнера" Пригожин. Він, як кажуть росіяни, загинув на місці. Після цього було зафіксовано виїзд "вагнерівців" із Білорусі.

Нещодавно "Беларускі Гаюн" повідомив, що на території Білорусі продовжує функціонувати табір найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Загалом у країні кількість бойовиків цього угруповання може становити до тисячі.