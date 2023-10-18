Раненые в Украине "вагнеровцы" начали прибывать в госпитали Беларуси, - ЦНС

Наемников из бывшей ЧВК "Вагнера" стали принимать госпитали Беларуси. Они поступают туда с ранениями, которые получили на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

В ведомственные госпитали силовых структур Беларуси начали прибывать на лечение раненые террористы из состава расформированного "Вагнера".

Сопровождение раненым оказывают представители военной разведки ВС РФ.

"Предварительно террористы получили ранения на территории Украины. Информация получена от белорусского подполья", - говорится в сообщении.

Бывшие "вагнеровцы" тренируют боевиков в Сирии

Отмечается, что кроме участия в агрессии против Украины, инструкторы из состава уже несуществующей ЧВК "Вагнера", которые находились в Беларуси, активно участвуют в тренировке боевиков в Сирии.

Так, речь идет об обучении боевиков ливанской группировки "Хезболлы" на военных базах в Сирии.

"Основная задача передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами", - пишет ЦНС.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Напомним, в июне наемники российской ЧВК "Вагнера" под руководством Евгения Пригожина совершили попытку государственного переворота в РФ. Боевикам удалось взять под свой контроль Ростов и Воронеж, и они двигались на Москву, однако после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко российским наемникам разрешили "переехать" в РБ.

В августе в России упал самолет, на борту которого, вероятно, был основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин. Он, как говорят россияне, погиб на месте. После этого был зафиксирован выезд "вагнеровцев" из Беларуси.

Недавно "Белорусский Гаюн" сообщил, что на территории Беларуси продолжает функционировать лагерь наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". В общей сложности в стране количество боевиков этой группировки может составлять до тысячи.