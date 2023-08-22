Поранені люди і пошкоджена багатоповерхівка. У Сумській ОВА розповіли про обстріли за день

Так, у регіоні зареєстрували 115 вибухів на день. Під ворожий вогонь потрапили Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська, Білопільська громади Сумської області

Дані про атаки:

Великописарівська громада: війська РФ били з мінометів (3 вибухи) та СПГ (4 вибухи), здійснювали авіаційні обстріли НАР (10 вибухів).

Краснопільська громада: окупанти завдавали ударів з мінометів (18 вибухів), артилерії (САУ) (4 вибухи) та АГС (9 вибухів).

Хотінська громада: противник застосовував для обстрілу міномети (8 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (8 вибухів). В результаті було поранено 4 мирних жителів та пошкоджено 7 приватних автомобілів. Крім того, ворог здійснив обстріл за допомогою дронів-камікадзе (2 вибухи). Було пошкоджено багатоповерхівку.

Дружбівська громада: росіяни скинули на територію громади 4 міни, а також били з АГС (30 вибухів).

Есманська громада: зафіксовано ворожі мінометні обстріли (6 вибухів).

Білопільська громада: війська РФ скинули 9 мін на територію громади.

Обстріл Сумської області

У Сумській області населені пункти в прикордонних районах практично щодня зазнають російських обстрілів. Окупанти для своїх атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

Раніше повідомлялося, що 13 серпня війська РФ обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і в результаті атак були пошкоджені будинки.

Нагадаємо також, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.