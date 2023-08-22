Поранені люди і пошкоджена багатоповерхівка. У Сумській ОВА розповіли про обстріли за день

Російські окупанти здійснили 20 обстрілів по населених пунктах Сумської області у прикордонних районах протягом дня, 22 серпня. Внаслідок ворожих ударів були поранені цивільні, а також зафіксовано пошкодження багатоповерхівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).
Так, у регіоні зареєстрували 115 вибухів на день. Під ворожий вогонь потрапили Великописарівська, Середино-Будська, Краснопільська, Хотінська, Дружбівська, Есманська, Білопільська громади Сумської області
Дані про атаки:
У Сумській області населені пункти в прикордонних районах практично щодня зазнають російських обстрілів. Окупанти для своїх атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.
Раніше повідомлялося, що 13 серпня війська РФ обстріляли 9 територіальних громад Сумської області, і в результаті атак були пошкоджені будинки.
Нагадаємо також, що 11 серпня окупанти здійснили 9 обстрілів по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені житлові господарства.
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