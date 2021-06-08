"Пора заняться решением проблемы": в ЕС отреагировали на закон Зеленского об олигархах

Он отметил, что в ЕС знают о законопроекте о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), внесенном в Верховную раду.

"Я приветствую решимость президента Зеленского заняться решением проблемы с глубоко укоренившимся влиянием корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины", - сказал Маасикас.

По его словам, укрепление государственных институтов, таких как судебная система, антимонопольные органы, общественное вещание, "должно стоять в центре этой борьбы, чтобы укрепить верховенство закона, укрепить доверие граждан Украины к государственным институциям и, что немаловажно, раскрыть экономический потенциал Украины на благо всего украинского народа".