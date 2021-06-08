UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Пора заняться решением проблемы": в ЕС отреагировали на закон Зеленского об олигархах

Автор: Милан Лелич

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отреагировал на закон об олигархах, который предлагает принять президент Владимир Зеленский. Дипломат одобрил решение занятся проблемами влияния олигархов на политическую и экономическую жизнь Украины.

Такое мнение Маасикас выразил в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что в ЕС знают о законопроекте о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), внесенном в Верховную раду.

"Я приветствую решимость президента Зеленского заняться решением проблемы с глубоко укоренившимся влиянием корыстных олигархических интересов на политическую и экономическую жизнь Украины", - сказал Маасикас.

По его словам, укрепление государственных институтов, таких как судебная система, антимонопольные органы, общественное вещание, "должно стоять в центре этой борьбы, чтобы укрепить верховенство закона, укрепить доверие граждан Украины к государственным институциям и, что немаловажно, раскрыть экономический потенциал Украины на благо всего украинского народа".

Ранее сообщалось, что в Верховной раде до конца сессии планируют начать рассмотрение закона об олигархах.

Напомним, Зеленский заявил, что если в Верховной раде Украины будут саботировать закон об олигархах, то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинских референдум.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины олигархиЗакон